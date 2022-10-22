Президент Росії Володимир Путін висуває умови для продовження тривалої війни високої інтенсивності звичайними засобами проти України, а не шукає врегулювання шляхом переговорів чи припинення бойових дій.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Інформаційні умовити для виведення військ РФ з Херсону, підготовка до прориву дамби, підготовка до додаткової мобілізації та призову – це все докази того, що очільник Кремля, принаймні найближчим часом, не шукає можливості припинити війну.

Натомість він створює умови для покращення боєздатності Росії протягом зими та до 2023 року.

21 жовтня Путін підписав указ про створення “координаційної ради” при уряді Росії для “посилення координації федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб’єктів федерації» органи” під час війни в Україні.

До обов’язків ради входить координація федеральних і регіональних органів влади для забезпечення потреб російської армії, розв’язання питань військового постачання, формування планів постачання війська, визначення обсягу та напрямків Російської держави, бюджет для підтримки військових, а також створення робочих груп з окремих питань, серед іншого.

“Створення Путіним координаційної ради є продовженням його декларації про стандарти готовності до воєнного стану від 19 жовтня, які Кремль прагне використати для розширення російської влади як спосіб подальшого переходу Росії на воєнний стан”, – зауважили аналітики.

На думку експертів, якби Путін дійсно прагнув завершити війну, то він би не створював цієї ради.

“Створення цього нового координаційного органу натомість створює умови для високого рівня мобілізації російської держави, економіки та суспільства для продовження високоінтенсивних звичайних військових операцій у доступному для огляду майбутньому. Путін продовжує демонструвати свою готовність заплатити високу ціну внутрішнього невдоволення, щоб досягти військового розв’язання війни, яку він ініціював на своїх умовах, демонструючи своїми діями помітну незацікавленість у будь-яких серйозних поступках або переговорах про припинення вогню, які могли б привести до стійкого миру”, – резюмували експерти.