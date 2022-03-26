Міжнародна правозахисна організація "Агора" проаналізувала внутрішню та зовнішню політику РФ напередодні російського вторгнення в Україну та виявила, що Кремль готувався до повномасштабної війни ще з Байдена на президентських виборах у США.

Про це “Агора” повідомляє у своєму звіті.

Згідно з аналізом правозахисників, Кремль розраховував на Дональда Трампа, оскільки РФ розглядали його як цінного союзника. А перемога Джо Байдена означала для Росії відновлення конфронтацій. Завершення президентської гонки у США в РФ стало приводом для серії засідань Ради безпеки РФ у листопаді 2020 року.

Далі Кремль запустив внутрішні процеси, які мали “придушити” будь-які антивоєнні рухи. Зокрема, уряд поступово нейтралізовував всіх основних і навіть потенційних організаторів масових вуличних протестів – так звану опозицію. Також знищувалася свобода слова в інформаційному просторі (як приклад – визнання певних ЗМІ як “інагентів”). І навіть коронавірусні обмеження та посилення поліцейського контролю теж використовувалися владою для підготовки до вторгнення.

Крім того, щоб населення не отримувало “невигідну” для Кремля інформацію, після зміни керівництва Роскомнагляду розпочалася технічна підготовка ізоляції Рунету від глобальної мережі у вигляді тотального контролю трафіку та вигнання BigTech.

Нині, як наголосили правозахисники, у РФ де-факто введено воєнний стан, з обмеженням базових конституційних прав: свободи зборів, слова, пересування та приватної власності.