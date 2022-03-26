Про це “Агора” повідомляє у своєму звіті.
Згідно з аналізом правозахисників, Кремль розраховував на Дональда Трампа, оскільки РФ розглядали його як цінного союзника. А перемога Джо Байдена означала для Росії відновлення конфронтацій. Завершення президентської гонки у США в РФ стало приводом для серії засідань Ради безпеки РФ у листопаді 2020 року.
Далі Кремль запустив внутрішні процеси, які мали “придушити” будь-які антивоєнні рухи. Зокрема, уряд поступово нейтралізовував всіх основних і навіть потенційних організаторів масових вуличних протестів – так звану опозицію. Також знищувалася свобода слова в інформаційному просторі (як приклад – визнання певних ЗМІ як “інагентів”). І навіть коронавірусні обмеження та посилення поліцейського контролю теж використовувалися владою для підготовки до вторгнення.
Крім того, щоб населення не отримувало “невигідну” для Кремля інформацію, після зміни керівництва Роскомнагляду розпочалася технічна підготовка ізоляції Рунету від глобальної мережі у вигляді тотального контролю трафіку та вигнання BigTech.
Нині, як наголосили правозахисники, у РФ де-факто введено воєнний стан, з обмеженням базових конституційних прав: свободи зборів, слова, пересування та приватної власності.
- Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, куди зник міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За інформацією Геращенка у російського міністра стався інфаркт.
- Колишній президент Росії, а зараз заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна Росії проти України може завершитись тоді, коли буде підписано мирний договір з юридичними гарантіями його виконання.
- Раніше один із найближчих союзників президента РФ Володимира Путіна, експрезидент Дмитро Медведєв попередив Сполучені Штати, що світ може скрутитися до ядерної антиутопії, якщо Вашингтон продовжить те, що Кремль розглядає як довгострокову змову зі знищення Росії.