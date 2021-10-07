Народний депутат від фракції "Євросолідарності" Олексій Гончаренко з трибуни Парламенту привітав президента РФ Володимира Путіна відомою кричалкою авторства харківських вболівальників.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Олексій Гончаренко виступав за трибуною Парламенту як кандидат на посаду спікера Ради. Після того, як нардеп відповів на усі питання від колег з інших фракцій Гончаренко вирішив згадати Путіна.

“У нас сьогодні у світі є іменинник. Звати його Володимир Путін. Давайте вперше разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику, Володимиру Путіну, на весь світ українську народну пісню. До речі, з Харкова. Давайте її йому нагадаємо і скажемо: “Путін…” – вигукнув Гончаренко.

На що деякі депутати у відповідь вигукнули: “Ху**о”.

Гончаренко у відповідь: “Ла-ла-ла. От так і будемо працювати!”

Олексій Гончаренко привітав Володимира Путіна з днем народження! Без СМС і реєстрації! pic.twitter.com/7mvNqHg8g7 — Букви (@Bykvu) October 7, 2021

Голова депутатської фракції партії “Голос” Ярослав Железняк та позафракційний нардеп Гео Лерос зняли свої кандидатури на посаду спікера.

Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Раніше повідомляли, що голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.