Литовський уряд розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко обговорили можливі спільні заходи у відповідь на дії Литви.

Про це інформує американський телеканал CNN з посиланням на повідомлення Кремля від 11 липня.

“Наголошено на ситуації, що склалася у зв’язку з незаконними обмеженнями Литви на транзит вантажів до Калінінградської області. У цьому контексті обговорювалися деякі можливі спільні кроки”, – зазначили у повідомленні.

У червні литовські посадовці заборонили транзит російських товарів, які підпадають під санкції ЄС, через свою територію до Калінінграда, ексклаву РФ в Європі.

Москва засудила це рішення та попередила, що можуть послідувати кроки у відповідь.

18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40% товарів.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.

Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ не має права погрожувати Литві. Він зазначив, що ухвалені європейські санкції спровоковані невиправданим вторгненням в Україну, тому у наслідках винна лише Москва. Український міністр висловив тверду підтримку та привітав принципову позицію Литви.