Про це повідомляє прес-служба Кремля.
“У зв’язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій. Також порушувалися тематика ситуації на Донбасі і стан справ в Сирії “, – зазначено в повідомленні.
Крім того, президенти детально обговорили лівійську проблематику.
Також глави держав обговорили напружену ситуацію навколо Ірану.
- 9 грудня за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації і президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, був прописаний особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.