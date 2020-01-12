Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон в ході телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

“У зв’язку з напруженою ситуацією навколо Ірану президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження Спільного всеосяжного плану дій. Також порушувалися тематика ситуації на Донбасі і стан справ в Сирії “, – зазначено в повідомленні.

Крім того, президенти детально обговорили лівійську проблематику.

Також глави держав обговорили напружену ситуацію навколо Ірану.