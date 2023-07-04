Лідери Шанхайської організації співробітництва (ШОС) сьогодні, 4 липня, проведуть онлайн-саміт, організований Індією, з метою розширення впливу Євразійської групи шляхом включення Ірану та відкриття шляху до членства Білорусі.

Джерело: Reuters

Президент Китаю Сі Цзіньпін і лідер Росії Володимир Путін візьмуть участь в онлайн-саміті.

ШОС створена у 2001 році Китаєм та Росією і до неї входять 8 країн-членів — Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація, Таджикистан і Узбекистан.

Західні ЗМІ часто розглядають ШОС як противагу західним блокам – насамперед, ЄС та НАТО. Путін бачить у країнах ШОС партнерів, більш прихильних до нього та до дій Росії.

Під час саміту передбачається, що Іран буде прийнятий як член ШОС, а Білорусь підпише меморандум про зобов’язання, який призведе до її членства пізніше. Обидві країни, які мають тісні зв’язки з Росією, в майбутньому будуть прийняті до членів ШОС.

Минулого місяця в Індії оголосили, що саміт буде проведено онлайн, без жодних пояснень. Очікується, що країни-члени ШОС обговорять Афганістан, тероризм, регіональну безпеку, зміну клімату, цифрове залучення та інші теми.

Зазначимо, що Індія відмовилася звинувачувати Росію у війні та збільшила двосторонню торгівлю в основному шляхом підвищення закупівель російської нафти до рекордного рівня, що викликало роздратування кількох західних столиць.