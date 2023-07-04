Джерело: Reuters
Президент Китаю Сі Цзіньпін і лідер Росії Володимир Путін візьмуть участь в онлайн-саміті.
ШОС створена у 2001 році Китаєм та Росією і до неї входять 8 країн-членів — Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація, Таджикистан і Узбекистан.
Західні ЗМІ часто розглядають ШОС як противагу західним блокам – насамперед, ЄС та НАТО. Путін бачить у країнах ШОС партнерів, більш прихильних до нього та до дій Росії.
Під час саміту передбачається, що Іран буде прийнятий як член ШОС, а Білорусь підпише меморандум про зобов’язання, який призведе до її членства пізніше. Обидві країни, які мають тісні зв’язки з Росією, в майбутньому будуть прийняті до членів ШОС.
Минулого місяця в Індії оголосили, що саміт буде проведено онлайн, без жодних пояснень. Очікується, що країни-члени ШОС обговорять Афганістан, тероризм, регіональну безпеку, зміну клімату, цифрове залучення та інші теми.
Зазначимо, що Індія відмовилася звинувачувати Росію у війні та збільшила двосторонню торгівлю в основному шляхом підвищення закупівель російської нафти до рекордного рівня, що викликало роздратування кількох західних столиць.
- Президент РФ Володимир Путін давно зазнав поразки як реформатор, з дедалі глибшою корупцією та економічною стагнацією, він не зміг зробити Росію чимось більшим, ніж постачальником сировини, саме тоді, коли ера нафти та газу добігає кінця.
- Через тиждень після того, як заколот став найстрашнішим викликом правлінню президента Володимира Путіна за понад два десятиліття, ключові подробиці повстання все ще невідомі.
- Президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК “Вагнер” і його глави Євгена Пригожина намагається продемонстрували свій авторитет в народі. Власне цим зумовлені його зустрічі й публічні заходи після тривалої ізоляції.
- Минулого місяця на Москву припадало 46% імпорту нафти в Індію, що було приголомшливим стрибком порівняно з менш ніж 2% до вторгнення РФ в Україну.