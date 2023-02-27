Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, наказав сформувати регіональні добровольчі батальйони. Це пояснюється тим, що очільник Кремля вирішив зосередитися на вербуванні добровольців, щоб відмовитися від примусового призову через його недовіру до Міноборони РФ.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, Путін проводив широку кампанію серед суб’єктів Російської Федерації (провінцій та подібних регіональних органів влади) – вербування добровольців без попереднього військового досвіду в добровольчі батальйони в період з кінця травня до початку вересня 2022 року.

Зазначено, що Пермська область, Республіка Башкортостан і Чечня одними з перших сформували добровольчі загони, набір яких розпочався наприкінці травня 2022 року. Додається, що станом на 15 вересня щонайменше 47 суб’єктів РФ сформували добровольчі батальйони.

Міністерство оборони Росії відповідало за спорядження та виплату зарплати добровольцям, а суб’єкти федерації надавали місцевим добровольцям одноразові внески. За рекламу набору разом із керівниками регіональних органів влади відповідали російські військові центри, які підпорядковуються Міноборони Росії.

Проте Міноборони Росії, здавалося, значною мірою делегувало підтримку зусиль із залучення добровольців, не споряджаючи та не навчаючи волонтерів належним чином, а також утримуючи виплати. Крім того, міністерство, ймовірно, не докладало значних зусиль до цієї волонтерської кампанії, тому що воліло просувати примусовий призов.