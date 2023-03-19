За даними розвідки Сполученого Королівства, керівництво Росії усвідомлює, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що 3 березня 2023 року “влада” тимчасово окупованої частини Запорізької області опублікувала указ, згідно з яким підконтрольне Росії місто Мелітополь оголошено обласним центром. Призначений Росією голова області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не буде під контролем РФ.

Як повідомляється, Запорізька область є однією з чотирьох областей, які президент Путін тимчасово анексував 30 вересня 2022 року. Наголошено, що Росії не вдалося окупувати місто Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 людей, який знаходиться приблизно на відстані 35 км від поточної лінії фронту.

За даними британської розвідки, “тихе проголошення альтернативної столиці”, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська навряд чи захоплять заплановані основні цілі в найближчому майбутньому.