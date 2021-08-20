Цими днями в Мережі викликало дискусії відео, як 18 серпня, під час репетиції параду до Дня Незалежності України, військові хором співають пісню "Путін – х*йло". Виникла суперечка: чи автентичним є відеозапис.

#Букви спробували розібратися в ситуації.

Так, один із постійних читачів та очевидець репетиції надав #Буквам відео, яке підтверджує, що “пісня про Путіна” у виконанні військовослужбовців 18 серпня в центрі Києва справді пролунала.

На відео військові строєм маршують під час репетиції під звуки барабанів і співають “Путін – х*йло”. На запису чітко видно, що звук на відеоряд навмисно не накладено.

Завдяки читачеві #Букв із понад трирічним стажем, іншим очевидцям які стійко відстоювали правду, відтепер офіційно – пісня про Путіна на репетиції військового параду – була ❤️ 📹: oleksii_oleksa | Instagramhttps://t.co/jP29n3INLn pic.twitter.com/jtuiBkhtIH — Букви (@Bykvu) August 20, 2021

Відеозапис із кількох інших ракурсів опублікував і активіст Сергій Стерненко. Він також підтвердив автентичність відео та перепросив, що раніше назвав змонтованим запис із “піснею про Путіна”.

“Друзі, маю у вас перепросити. Учора в одному з випусків я казав, що відео, де військові під час репетиції параду співають відомий хіт про Путіна, – це монтаж. Хороша новина – я помилився. Вибачте. Відео справжнє. І таких є декілька, додаю у допис”, – зазначив Стерненко.

Варто зауважити, що в соцмережах очевидці підтверджують справжність відео з піснею “Путін – х*йло” та надають як доказ власні відеозаписи.

Так, депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський наголосив, що відео – не фейк, і він контактував із військовими-учасниками репетиції параду.

Користувачі пишуть, що 18 серпня репетиція проходу військових була неодноразовою, і вони в різний час чули в їхньому виконанні пісню “Путін – х*йло”. Про це, зокрема, повідомив голова громадської організації “Рада з урбаністики Києва” Віталій Селик.

А учасниця війни на Донбасі, доброволець Людмила Дем’яник (яку знають за позивним Катруся Стріла) зауважила, що особисто була присутня на репетиції параду 18 серпня та чула “пісню про Путіна”.

На підтвердження вона виклала власне відео цього моменту, зняте на Хрещатику уже вечірньої пори.

Решта користувачів також пишуть, що чули “пісню”, та викладають відео. На деяких записах видно військових із барабанами, під які лунало “Путін – х*йло”.

На одному з відео чути, що, окрім “пісні”, військові також скандували “Путін – х*йло”.

З огляду на коментарі користувачів у Мережі, а також оприлюднені ними відеодокази та відео, надане #Буквам читачем, можна дійти висновку, що “пісня про Путіна” справді лунала на головній вулиці столиці України.

Тим часом на “пісню” у виконанні українських воїнів зреагували російські пропагандисти. На фінансованому урядом РФ пропагандистському телеканалі “Россия 24” продемонстрували відповідний ролик із репетиції параду в центрі Києва.