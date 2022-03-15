Про це президент Фінляндії розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
Нііністьо зауважив, що під час розмови Путін повідомив йому, що більше не має наміру змінювати владу в Україні. Щодо інших вимог президента РФ, які він ставить Україні, то від них він не відмовився.
“Ми знаємо, що у Путіна є свій список вимог до України, але мені здалось, що зміна українського уряду більше там не присутня. Я запитав Путіна про це і він відповів, що у нього ніколи не було такої мети”, – зазначив Саулі Нііністьо.
Проте у Кремлі все ще вимагають визнання Криму як частини РФ, розширення “Л/ДНР” на всю територію Луганської та Донецької областей, а також нейтрального статусу України. Щодо проведення “демілітаризації України”, то Путін повідомив Саулі Нііністьо, що “операція наразі продовжується”.
За словами Нііністьо, розмовляючи з Путіним, він чітко зрозумів одну річ: президент РФ хоче розпочати перемовини безпосередньо з США.
Варто додати, що востаннє Саулі Нііністьо розмовляв з Володимиром Путіним щодо України 11 березня. До цього він також часто підтримував зв’язок з очільником РФ.
- Нагадаємо, держава-окупант Росія планує масові вирубки українських лісів – відповідний запит уже опублікований на офіційному рівні.
- Також повідомлялось, що лише президент РФ Володимир Путін може припинити війну, але він нарощує її жорстокі наслідки та потенціал переливання. Ескалація його злісного нападу – підведення конфлікту до території НАТО в Польщі та закидання ракет і артилерії в цивільні райони, які постраждали від загострення гуманітарної кризи – свідчить про те, що він зовсім не готовий до припинення вогню.