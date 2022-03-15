Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, лідер країни-агресора чітко дав зрозуміти, що хоче перемовин зі Сполученими Штатами Америки.

Про це президент Фінляндії розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Нііністьо зауважив, що під час розмови Путін повідомив йому, що більше не має наміру змінювати владу в Україні. Щодо інших вимог президента РФ, які він ставить Україні, то від них він не відмовився.

“Ми знаємо, що у Путіна є свій список вимог до України, але мені здалось, що зміна українського уряду більше там не присутня. Я запитав Путіна про це і він відповів, що у нього ніколи не було такої мети”, – зазначив Саулі Нііністьо.

Проте у Кремлі все ще вимагають визнання Криму як частини РФ, розширення “Л/ДНР” на всю територію Луганської та Донецької областей, а також нейтрального статусу України. Щодо проведення “демілітаризації України”, то Путін повідомив Саулі Нііністьо, що “операція наразі продовжується”.

За словами Нііністьо, розмовляючи з Путіним, він чітко зрозумів одну річ: президент РФ хоче розпочати перемовини безпосередньо з США.

Варто додати, що востаннє Саулі Нііністьо розмовляв з Володимиром Путіним щодо України 11 березня. До цього він також часто підтримував зв’язок з очільником РФ.