Колишній президент Грузії та очільник Одеської області, а також ексголова виконкому Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі поділився думкою щодо майбутніх планів Росії. Саакашвілі вважає, що Росія намагатиметься приєднати до себе як мінімум три українські області та частину Грузії.

Про це Міхеїл Саакашвілі написав у колонці для Української Правди.

За його словами, навіть перебуваючи у тюрмі він спостерігає за подіями в Україні. Зокрема – за тим як у Києві шукають “зраду” у попередніх домовленостях української та російської делегацій.

На думку ж колишнього президента Грузії, насправді до реальних перемовин між Україною та Росією ще далекою Всі питання зараз вирішуються виключно на бойовому полі.

Більше зрозуміти всю ситуацію та розкрити плани президента РФ Володимира Путіна щодо України допомагає “аспект Грузії”, написав Саакашвілі.

Відомо, що після поразки під Києвом у невизнаній Південній Осетії заговорили про проведення референдуму щодо приєднання до Росії. За словами тамтешнього самопроголошеного президента, референдум запланований на травень-червень 2022 року. Ця заява співпала з заявою “керівника” ОРЛО Леоніда Пасічника, який також заговорив про приєднання до РФ.

Тому, додав Міхеїл Саакашвілі, якщо брати до уваги ці заяви, плани очільника Кремля стають зовсім очевидними.

“До травня-червня він хоче захопити всю Донеччину та Луганщину, закріпити коридор на Крим та контроль над Херсонщиною. Опісля провести референдум про приєднання до Росії чотирьох нових територій – Луганська, Донецька, Херсонська області та Південна Осетія. Візьме їх до складу Росії, а потім скаже – питання закрите, як було з Кримом”, – написав експрезидент Грузії.

І якщо Росія зможе реалізувати ці наміри – ніякі мирні перемовини їм будуть непотрібні.

Водночас якщо план зазнає невдачі, то у Кремля є ще одне, запасне рішення, яке вже використовувалось у 2008 році. Йдеться про 13 серпня 2008 року, коли Росія, за посередництва Європейського Союзу, підписала угоду про виведення з Південної Осетії та Абхазії всіх військ. А вже через два тижні Кремль визнав “незалежність” цих регіонів.

“Тому ми вже знаємо графіки та цілі Путіна в Україні. Зараз потрібно боротись за кожен сантиметр землі, нікому не давати відпочинку, часу та території для проведення анексії”, – наголосив Саакашвілі.

Він додав, що російський президент не буде оголошувати анексію поки не візьме під контроль цілі Донеччину, Луганщину та Херсонщину, а тому кожен відвойований населений пункт у цих областях повинні бути запорукою провалу планів Путіна

Тому, резюмував Саакашвілі, зараз критикувати українську владу непотрібно, адже навпаки, президент України потребує підтримки та єдності народу.