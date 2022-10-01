30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав угоди про анексію чотирьох українських областей. Аналітики ISW вважають, що таким чином очільник Кремля хоче на деякий час "заморозити" бойові дію, аби відновити міць російської армії.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Експерти зауважили, що анексія чотирьох областей не означає, що Кремль відмовився від своїх планів захопити всю Україну.

На думку аналітиків, Путін, ймовірно, має намір використати анексію, щоб заморозити війну вздовж поточної лінії фронту і за цей час провести мобілізацію для відновлення сил армії РФ.

Аналітики нагадали, що ще у травні прогнозували, що анексувавши частину окупованих територій Путіним намагатиметься стабілізувати ситуацію на нових лініях розмежування, щоб відновити свою армію і в найближчі роки знову розпочати повномасштабне вторгнення, з позиції більшої сили та територіальної переваги.

Також експерти наголосили, що Путін намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин. Водночас президент РФ одразу попередив, що не буде обговорювати повернення анексованих територій.

На думу експертів, заклики Путіна до перемовин та неявні ядерні погрози – ознака того, що очільник Кремля неправильно оцінює ситуацію.

Путін сподівається, що пригрозивши ядерним ударом змусить Захід тиснути на Україну, аби Київ відновив перемовини з Москвою.

“Проте Україна та її міжнародні союзники чітко дали зрозуміти, що не підуть на переговори під дулом зброї та не відмовляться від суверенного права України на її території”, – додали в ISW.