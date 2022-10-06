За даними аналітиків Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін хоче зробити очільники міноборони РФ Сергія Шойгу відповідальним за провали російських армійців у повномасштабній війні проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти прокоментували повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова, який напередодні заявив, що отримав звання генерал-полковника.

Аналітики наголосили, що не можуть знайти офіційних доказів підвищення звання Кадирова, однак якщо воно дійсно відбулось, цей факт заслуговує особливої уваги на тлі того, що нещодавно Кадиров розкритикував генерал-полковника Центрального військового округ РФ Олександра Лапіна через провал Росії в Україні.

В ISW зауважили, що можливо Путін вирішив підвищити звання Кадирова, аби зберегти підтримку глави Чечні та водночас дистанціюватись від очільника російського міноборони Шойгу.

“Нове звання Кадирова може бути ознакою того, що Путін готовий заспокоїти більш радикальні та гучні заклики бази силовиків шляхом звичайного військового істеблішменту”, – наголосили експерти.

Аналітики додали, що після оголошення часткової мобілізації Кремль опинився під шквалом критики, що, ймовірно, спонукає Путіна зробити “козлом відпущення” у цій ситуації саме міністерство оборони.

“Указом від 5 жовтня Путін відтермінував мобілізацію для всіх студентів, зокрема заочників і магістрів. Путін заявив російським ЗМІ, що через те, що “міністерство оборони не внесло вчасно зміни в законодавчу базу щодо списку немобілізованих, необхідно внести корективи”. Ця пряма критика міноборони також є неявною критикою Шойгу, на якого Путін, схоже, поставить відповідальність за невдачі в Україні”, – йдеться у звіті експертів.

Окрім Путіна російське міноборони розкритикував і очільники комітету Держдуми РФ з оборони генерал-полковник у відставці Андрій Картаполов. В етері російського телебачення він заявив, що всі росіяни знають, що міноборони РФ бреше, тому вони повинні перестати брехати.

Один з російських військових оглядачів зауважив, що такі коментарі – це свідчення того, що Шойгу незабаром “знесуть” та “визнають головним винуватцем військових невдач Росії”.

Однак в ISW наголосили, що Путін, ймовірно, не поспішатиме зі звільненням Шойгу, щоб продовжувати звинувачувати його у постійних провалах армії РФ, а взамін отримати підтримку від інших осіб, зокрема Кадирова та голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

“Путін уже працює над тим, щоб покращити свою підтримку серед націоналістичних військових оглядачів і силовиків, таких як Пригожин і Кадиров. 5 жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Пригожин “робить великий внесок у межах своїх можливостей” у зусилля в Росії і відмовився відповідати на запитання щодо критики Пригожиним урядовців”, – резюмували експерти.