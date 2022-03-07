Про це повідомляє “Оперативний ЗСУ”.

Поки українські захисники обшукували автомобіль Бойка та його охорони, один із бійців тероборони попросив Бойка сказати для історії, що “Путін-ху*ло”. Натомість нардеп заявив, що не лається.

“Я скажу так – російська армія створила агресію проти України і ми будемо захищатися. Путін-ху*ло я не скажу, бо я не лаюсь”, – наголосив нардеп.

За інформацією українських ЗМІ, Бойко наразі перебуває у країні.

Раніше Бойко наголосив, що переговори – єдиний шлях зупинити війну. Партія виступила за негайний початок перемовин з країною-агресором і пообіцяла цьому сприяти та допомагати.

 