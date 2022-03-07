Проросійського депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка зупинили українські захисники для перевірки автомобіля та попросили озвучили усім відомі гасла на тлі російської агресії проти України.

Про це повідомляє “Оперативний ЗСУ”.

Поки українські захисники обшукували автомобіль Бойка та його охорони, один із бійців тероборони попросив Бойка сказати для історії, що “Путін-ху*ло”. Натомість нардеп заявив, що не лається.

“Я скажу так – російська армія створила агресію проти України і ми будемо захищатися. Путін-ху*ло я не скажу, бо я не лаюсь”, – наголосив нардеп.

За інформацією українських ЗМІ, Бойко наразі перебуває у країні.

Раніше Бойко наголосив, що переговори – єдиний шлях зупинити війну. Партія виступила за негайний початок перемовин з країною-агресором і пообіцяла цьому сприяти та допомагати.