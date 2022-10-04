Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в обороні.

За даними ЗМІ, Путін готовий продемонструвати світу свою готовність застосувати ядерну зброю, оскільки Росія втрачає свої позиції у повномасштабній війні проти України.

Побоювання, що всі попередні натяки Путіна щодо застосування Росією ядерної зброї стали вагомішими після того, як з’явились заяви про переміщення потягу з ядерною зброєю до кордонів України. Зазначається, що вони можуть прямувати до українських кордонів.

Конрад Музика, оборонний аналітик із Польщі, сказав, що потяг, який був помічений у центральній частині Росії, пов’язаний із 12-м головним управлінням російського міністерства оборони та “відповідає за ядерні боєзапаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам”.

Однак міжнародні аналітики припускають, що у випадку якщо Кремль захоче застосувати ядерну зброю, це станеться у Чорному морі, а не на українському кордоні.

Високопоставлене джерело в обороні заявило, що Путін може зіштовхнутись зі значним ризиком, якщо вирішить розгорнути ядерну зброю на полі бою, оскільки його плани можуть дати збій і ядерна зброя може “випадково вразити російське місто поблизу кордону з Україною, наприклад Бєлгород”.

Джерела також повідомили, що НАТО надіслав своїм членам і союзникам звіт розвідки, у якому попередив їх про те, що Росія, як очікується, випробує свій ядерно-торпедний дрон “Посейдон”, можливо, в Чорному морі, яке вона контролює. Поки офіційні особи у Вашингтоні розробляють можливі сценарії відповіді, НАТО, ймовірно, повідомило, що атомний підводний човен К-329 “Бєлгород” прямує до Арктики.

З підводного човна можна запускати торпеду “Посейдон”, яку називають “зброєю апокаліпсиса”. За даними газети La Repubblica, його планують випробувати в районі Карського моря на північ від материкової частини Росії. “Посейдон” працює автономно, має довжину близько 24 метрів і радіус дії щонайменше 10 000 км.

Професор Ендрю Фаттер, експерт з ядерної зброї в Університеті Лестера, сказав, що атомний підводний човен може виконувати різні тактичні функції і є набагато більшим, ніж просто платформою для доставки ядерних зарядів. Він припустив, що, як і у випадку з потягом, Росія намагалася надіслати Заходу сигнал про те, що їй слід припинити втручання в конфлікт або ризикувати подальшою ескалацією.

Джеймс Роджерс, директор з досліджень Ради з геостратегії, заявив, що не виключає ядерного удару Росії по наступаючих силах України, якою б малоймовірною версією це не здавалося.

“Враховуючи якість прийняття рішень у Кремлі на цей час, не варто нічого скидати з рахунків. Росіяни впадають у відчай, але це буде драматична ескалація, яку такі країни, як Індія та навіть Китай, ймовірно засудять”, — сказав він.

Як Захід відповість на ядерний удар по Україні – незрозуміло. Джеймс Роджерс вважає, що відповіддю можуть стати масштабні кібератаки та “економічне удушення Росії й подальша підтримка України”.

Ендрю Фаттер вважає, що якщо НАТО відповість на удар по Україні, це “відкриє скриньку Пандори”.

“Якщо Захід застосує ядерну зброю у відповідь, ви дійсно не знаєте, що буде далі. Більш вірогідним варіантом може бути завдання високоточних ударів союзниками, такими як США та Британія, по військових цілях у Росії. Можливо, ми трохи ближче до використання ядерної зброї, але я не думаю, що це обов’язково означатиме ядерну відповідь Заходу”, – сказав він.

Виступаючи на конференції Консервативної партії, генерал Кеннет Маккензі-молодший, колишній командувач Центрального командування США, сказав, що загроза ядерної ескалації дуже висока.

Дмитро Пєсков, речник Кремля, намагався применшити заклик Рамзана Кадирова, лідера Чечні, застосувати ядерну зброю в Україні. Сьогодні Кадиров заявив, що відправляє трьох своїх синів приєднатися до боротьби після того, як закликав Москву вжити “більш радикальних заходів … і використовувати (проти України – ред.) ядерну зброю малої потужності”.

Однак Пєсков заявив, що заклик Кадирова є “дуже емоційним”. Він додав, що російські політики мають право озвучити свою думку, однак у будь-якій ситуації “емоції варто виключити з будь-яких оцінок”.