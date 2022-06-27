Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що президент РФ Володимир Путін має особисто відповісти за воєнні злочини в Україні та постати перед міжнародним судом у Гаазі.

Про це він повідомив у Facebook.

Кадри ракетного удару по торговельному центру в Кременчуку шокували весь світ, тисячі цивільних, зокрема жінки і діти – потрапили під удар.

“Вбити, знищити все живе, все, що робить людину людиною – от жахлива, викривлена логіка терориста… Розплавлений метал, розбитий бетон, дим і крики. Загиблі і поранені. І жодного виправдання тим, хто це здійснив”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що за “кожну сльозу і кожну краплю крові має відповісти Путін особисто”.

Політик також зауважив, що ракетний удар по торговельному центру – доказ тому, що РФ – це держава-терорист. Та заявив, що вдарити по цивільному об’єкту, торговельному центру з тисячами осіб мирного населення всередині, міг лише нелюд.

“Місце Путіна – у міжнародному трибуналі в Гаазі. Так і буде!”, – переконаний Порошенко.

27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.

Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.