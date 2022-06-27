Про це він повідомив у Facebook.
Кадри ракетного удару по торговельному центру в Кременчуку шокували весь світ, тисячі цивільних, зокрема жінки і діти – потрапили під удар.
“Вбити, знищити все живе, все, що робить людину людиною – от жахлива, викривлена логіка терориста… Розплавлений метал, розбитий бетон, дим і крики. Загиблі і поранені. І жодного виправдання тим, хто це здійснив”, – зазначив Порошенко.
Він наголосив, що за “кожну сльозу і кожну краплю крові має відповісти Путін особисто”.
Політик також зауважив, що ракетний удар по торговельному центру – доказ тому, що РФ – це держава-терорист. Та заявив, що вдарити по цивільному об’єкту, торговельному центру з тисячами осіб мирного населення всередині, міг лише нелюд.
“Місце Путіна – у міжнародному трибуналі в Гаазі. Так і буде!”, – переконаний Порошенко.
27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.
- Триває сто двадцять четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Росія продовжує спроби захопити схід України, зокрема зараз ворог намагається блокувати місто Лисичанськ (Луганського району) з півдня.
- 26 червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін уже провалив свої “стратегічні цілі” у війні проти України.