Сенатори Боб Менендес і Джим Ріш, два головні сенатори Комітету США із закордонних справ, заявили, що вони впевнені, що досягнуть двопартійної угоди щодо російських санкцій, коли Сенат повернеться з перерви.

Про це вони заявили в інтерв’ю телеканалу CNN.

“Я вірю, що ми досягнемо цього”, – сказав сенатор Боб Менендес. “Ми працювали сумлінно. Ми враховуємо різні погляди, і ми прагнемо, спільно, двопартійно захищати Україну та надіслати (президенту Росії Володимиру) Путіну повідомлення: наслідки будуть прямими”.

Менендес розповів, що деякі санкції можуть бути запроваджені заздалегідь, а інші набудуть чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну.

“Є деякі санкції, які дійсно можуть бути запроваджені наперед через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під фальшивим прапором, спроби підірвати український уряд всередині країни, це лише деякі приклади санкцій, які можуть мати місце зараз”, – пояснив сенатор Менендес.

Однак, на випадок російського вторгнення США мають пакет санкцій, які “в кінцевому підсумку зруйнують економіку Росії”.

У випадку вторгнення США також надішлють Україні летальну зброю, що, за словами Боба Менендеса, “означає, що Путін має вирішити, скільки мішків з тілами російських синів збирається повернути до Росії”.

Сенатор Джим Ріш заявив, що ця ситуація кардинально відрізняється від анексії Криму у 2014 році – зараз Путін дуже міцно об’єднав проти себе світову спільноту.