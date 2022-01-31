Про це вони заявили в інтерв’ю телеканалу CNN.
“Я вірю, що ми досягнемо цього”, – сказав сенатор Боб Менендес. “Ми працювали сумлінно. Ми враховуємо різні погляди, і ми прагнемо, спільно, двопартійно захищати Україну та надіслати (президенту Росії Володимиру) Путіну повідомлення: наслідки будуть прямими”.
Менендес розповів, що деякі санкції можуть бути запроваджені заздалегідь, а інші набудуть чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну.
“Є деякі санкції, які дійсно можуть бути запроваджені наперед через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під фальшивим прапором, спроби підірвати український уряд всередині країни, це лише деякі приклади санкцій, які можуть мати місце зараз”, – пояснив сенатор Менендес.
Однак, на випадок російського вторгнення США мають пакет санкцій, які “в кінцевому підсумку зруйнують економіку Росії”.
У випадку вторгнення США також надішлють Україні летальну зброю, що, за словами Боба Менендеса, “означає, що Путін має вирішити, скільки мішків з тілами російських синів збирається повернути до Росії”.
Сенатор Джим Ріш заявив, що ця ситуація кардинально відрізняється від анексії Криму у 2014 році – зараз Путін дуже міцно об’єднав проти себе світову спільноту.
- Нагадаємо, що жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян.
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- Як російське вторгнення в Україну може охопити увесь світ, читайте.
- Відомо, що на тлі можливого вторгнення Росії в Україну західні уряди погрожують Кремлю небаченими раніше санкціями. Проте з-поміж усіх попереджень про наслідки викликати страх у Москви може тільки одне – відключення від глобальної банківської системи SWIFT.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що введення санкцій проти особисто президента Володимира Путіна не зашкодить йому. Він додав, що такий крок з боку Сполучених Штатів Америки буде “політично руйнівним”.