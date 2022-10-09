Президента РФ Володимира Путіна вибух на Кримському мосту має підштовхнути до стратегічних рішень стосовно півдня України. Проте вони можуть бути програшними.

Про це повідомило CNN.

Видання стверджує, що всі варіанти будуть програшні, а ЗСУ завдають удари, поки не побачать моменти “слабкості” противника.

Останніми тижнями окупанти були неодноразово змушені відступати на південних напрямках. Пожежа на Кримському мосту зменшує шанси російських військових надалі утримувати Херсон.

Для Путіна погіршує ситуацію удар по залізничному вузлу у Донецькій області, який стався вчора. В окупованому Іловайську відбувся вибух і як наслідок велика пожежа на станції. Зазначено, що вибух вантажного потяга, ймовірно, вплине на можливість окупантів підсилювати угруповання через залізничні колії Донецька і Луганська.

Глава Кремля нині має ухвалити низку стратегічних рішень. Утім вони можуть бути поспішними та болісними, а як результат програшними

Російські окупаційні війська можуть відступити у Херсонській області через ризики потрапити в оточення. Ще Путін може наказати перекинути більше резервів на південь України, але тоді послабляться інші лінії фронту.

Експерти вважають, що подальші рішення Путіна будуть знищувати його репутацію. За їхніми даними, це буде призводити до краху війни та, можливо, навіть втрати влади.