Про це йдеться у розсекреченій доповіді розвідки США щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів.
У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.
За даними розвідки, Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.
“Ключовим елементом стратегії Москви під час цього виборчого циклу було використання людей, пов’язаних із російською розвідкою, щоб просувати наративи, включно з оманливими і необґрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена, – через американські медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації”, – йдеться у звіті.
У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори.
“Ми з’ясували, що президент Путін та інші російські високопосадовці були обізнані, і, можливо, спрямовували операції з впливу РФ проти виборів у США 2020 року. Наприклад, ми оцінюємо, що Путін контролював діяльність українського народного депутата Андрія Деркача, який відіграв значну роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори”, – сказано в документі.
Також зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.
Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.
Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.
За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.
У доповіді наголошується, що розвідка не має доказів того, що український уряд був причетний до цього.
- Андрій Деркач раніше регулярно оприлюднював так звані “плівки” з нібито записами розмов Петра Порошенка і Джо Байдена. На фоні цих публікацій колишні посли США в Україні оприлюднили заяву, в якій говорилося, що ці “плівки” спрямовані на те, щоб зіпсувати відносини між Києвом та Вашингтоном.
- У вересні минулого року Вашингтон застосував санкції проти самого Андрія Деркача (за зусилля, спрямовані на втручання у вибори в США), а у січні цього року – проти ряду колишніх та нинішніх українських посадовців, бізнесменів та компаній, пов’язаних з Деркачем (зокрема проти нардепа Олександра Дубінського).