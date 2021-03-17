Президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача при спробах вплинути на перебіг президентських виборів у США 2020 року.

Про це йдеться у розсекреченій доповіді розвідки США щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів.

У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.

За даними розвідки, Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

“Ключовим елементом стратегії Москви під час цього виборчого циклу було використання людей, пов’язаних із російською розвідкою, щоб просувати наративи, включно з оманливими і необґрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена, – через американські медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації”, – йдеться у звіті.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори.

“Ми з’ясували, що президент Путін та інші російські високопосадовці були обізнані, і, можливо, спрямовували операції з впливу РФ проти виборів у США 2020 року. Наприклад, ми оцінюємо, що Путін контролював діяльність українського народного депутата Андрія Деркача, який відіграв значну роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори”, – сказано в документі.

Також зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.

Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.

Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.

За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.

У доповіді наголошується, що розвідка не має доказів того, що український уряд був причетний до цього.