Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути "досить небезпечним і безрозсудним", якщо його загнати в кут.

Про це інформує CNN.

Бернс зауважив, що Путін “повинен бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, але й тим, що відбувається у нього вдома та світі”.

Він зазначив, зокрема, що, попри обіцянку Китаю в лютому щодо “безмежної дружби”, Пекін відмовився запропонувати військову підтримку, про яку просив Путін, і “стримував ентузіазм щодо ведення війни Росією”.

Бернс припустив, що зростання викликів РФ залишило російському президенту менше варіантів, що зробило його потенційно небезпечнішим.

“Путін, загнаний у кут, Путін, який відчуває, що притулений до стіни, може бути досить небезпечним і безрозсудним”, — резюмував глава ЦРУ.

Раніше ексдиректор Центрального розвідувального управління, генерал у відставці Девід Петреус розповів, як Штати та союзники можуть відповісти на застосування РФ ядерної зброї. Він заявив, що вони знищать російські війська та Чорноморський флот на території України.

На його думку, загрозу треба сприймати серйозно, хоча використання тактичної ядерної зброї на полі бою нічого не змінить. Петреус наголосив, що Путін через поразки в Україні перебуває у розпачі, а ситуація для нього і РФ може стати ще гіршою.