Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Володимир Путін може долучитися до саміту "Великої двадцятки" в онлайн-форматі.

Про це повідомляє Reuters.

За словами президента Індонезії, президент РФ Володимир Путін приєднається до саміту лідерів G20 наступного тижня, “якщо це буде можливо”, додавши, що зокрема він може бути присутнім віртуально.

Крім того, він зазначив, що Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив присутності на саміті на Балі, і приєднається до нього, якщо буде така можливість.

“Але якщо ні… можливо, він попросить зробити це віртуально”, – сказав Джоко Відодо.

Раніше газета Financial Times цитувала Джоко Відодо, який сказав, що його розмова з Путіним справила на нього “сильне враження”. Очікується, що на зустрічі на Балі домінуватиме напруженість у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну.

Зазначимо, що Індонезія як сторона G20, що приймає, чинила опір тиску з боку західних країн та України, які вимагають скасувати запрошення Путіна на саміт лідерів і виключити Росію з групи, заявивши, що у неї немає повноважень робити це без консенсусу серед членів групи.

Джоко Відодо в інтерв’ю Financial Times сказав, що Росію вітають на саміті, який, як він побоюється, буде затьмарений “дуже тривожним” зростанням міжнародної напруги.

“Група двадцяти не призначена для того, щоб бути політичним форумом. Вона призначена для обговорення економіки та розвитку”, – заявив він.

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо висловив думку, що президент РФ Володимир Путін не приїде на саміт G20. За словами президента Індонезії, він має “сильне відчуття” щодо цього питання.

Своєю чергою, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що РФ братиме участь у саміті “Великої двадцятки”, але формату ще не визначили.

Натомість у Міністерстві закордонних справ України вимагали виключити РФ зі списку запрошених на саміт “Великої двадцятки” та позбавити росіян права на членство в G20.

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів G20 (“Великої двадцятки”), який відбудеться на Балі (Індонезія). За словами речника президента Сергія Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.

“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — додав Никифоров. Також він наголосив, що президент точно братиме участь, проте найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Зазначимо, що саміт G20, який відбудеться на Балі, стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки, оскільки повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. На відміну від G7, яка складається виключно з багатих демократій, G20 також включає кілька автократій. Тому очікується, що не всі присутні на саміті країни будуть підтримувати Україну.