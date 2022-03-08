Про це повідомляє в інтерв’ю віцепрезидент Єврокомісії Валдіса Домбровскіса для Politico.
Валдіса Домбровскіса зазначив, що російська агресія не планує зупинятися на Україні, якщо вчасно не підтримати нашу державу. Оскільки наразі Путін перебуває в агресивному військовому настрої.
“На жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах”, – зазначив він.
На його думку, наступними відчути удар “руського миру” можуть країни Балтії. Він додав, що цьому свідчить посилення агресивної риторики Росії та підтримка інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря. Віцепрезидент Єврокомісії наголосив, що війна почалася з посилення антиукраїнських настроїв, а наразі чутне посилення антибалтійської риторики.
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