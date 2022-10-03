Президент РФ Володимир Путін може наказати атакувати аеропорти у Польщі. Американський сенатор з комітету з розвідки Марко Рубіо припустив, що такий сценарій стане можливим після низки поразок російської армії на фронті в Україні.

Про це повідомило CNN.

За його словами, Путін може віддати наказ атакувати місця розподілу військової допомоги Україні. Зокрема по аеропортах на території Польщі.

На думку Марко Рубіо, Путін може вирішити, що постачання Україні зброї НАТО, ЄС та США “не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою”.

“Цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, зокрема всередині Польщі”, — пояснив Рубіо.

Сенатор додав, що можливість атаки на Польщу його хвилює більше ніж розмови про ядерну небезпеку та погрози з боку РФ. Рубіо заявив, що не уявити сценарій, де Росія виграє війну проти України.

Він бачить два варіанти подальших дій російської армії. Перший це утримувати територію, яка вже окупована, що може тривати роками, або продовжувати відступати.