Вже 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, що дозволить йому розпочати відкриту мобілізацію та отримати додаткові сили для захоплення східних і південних регіонів України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як заявляють чиновники з США та Заходу, для населення Росії 9 травня має символічне значення, тому Путін спробує використати цей день, щоб оголосити про військові досягнення РФ в Україні або про серйозну ескалацію бойових дій. Не виключено також, що очільник Кремля зробить ці дві заяви одночасно.

Минулого тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляв, що Путін може відмовитись від терміну “спецоперація”.

“Путін робив все для того, щоб мати можливість сказати: “Дивіться, зараз іде війна проти нацистів, а мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше гарматного м’яса””, – сказав Воллес в інтерв’ю LBC Radio.

Офіційне оголошення війни проти України саме 9 травня могло б підвищити популярність вторгнення серед росіян та дати можливість Путіну розпочати відкриту мобілізацію резервних сил.

Це вкрай потрібно Росії, адже за даними Західних чиновників за два місяці повномасштабної війни з Україною РФ втратили понад 10 000 своїх солдатів (за українськими даними – понад 20 000).

Серед інших сценаріїв Кремля на 9 травня, розглядаються: анексія Донеччини та Луганщини, посилення атаки на Одесу, оголошення повного контролю над Маріуполем.

Водночас за даними американської розвідки, Росія спробує захопити всю Донецьку та Луганську області у середині травня. Також є ознаки того, що Москва проголосить нову “республіку” в окупованому Херсоні.

Речник держдепартаменту США Нед Прайс 2 травня заявив, що є “вагомі підстави вважати, що росіяни використають 9 травня у цілях пропаганди”.

За словами Прайса, є припущення, що Путін офіційно оголосить війну проти України саме 9 травня. Він додав, що це було б “великою іронією”, оголошувати війну у День перемоги.

“Я впевнений, що до 9 травня ми багато чого почуємо від Москви. Я впевнений, що до 9 травня ви багато чого почуєте від США та наших союзників, зокрема і союзників по НАТО”, – додав Прайс.