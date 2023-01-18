На думку експертів Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін вже найближчим часом може оголосити про нову хвилю мобілізації в Росії. Не виключено, що це станеться вже сьогодні, 18 січня.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що напередодні, 17 січня, речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив про виступ Путіна у Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда – рідного міста російського президента.

“Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, а деякі російські провоєнні мілблогери відзначили, що він скористається цією можливістю або оголосити мобілізацію, або війну з Україною”, – мовиться у звіті.

В ISW додали, що українська та західна розвідки протягом останніх тижнів неодноразово повідомляли про наміри російської влади оголосити нову мобілізацію в середині січня.

Як відомо, перша мобілізація в Росії була проведена восени 2022 року. Тоді до лав армії РФ мобілізували 300 000 росіян. Під час другої хвилі мобілізації – за даними української розвідки – РФ планує збільшити чисельність армії ще на 500 000 осіб.