Очільник Агенції військової розвідки США генерал-лейтенант Скот Беріер вважає, що Росія може погрожувати Заходу ядерною зброєю, оскільки вона зазнає невдач у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Можна очікувати, що президент РФ Путін погрожуватиме Заходу ядерним ударом, якщо Україна продовжить чинити рішучий опір російському вторгненню, внаслідок чого країна-окупант втрачає значну кількість військовослужбовців та техніки у війні проти України.

Окупація українських територій загрожує Росії втратою значної кількості війська. Це також скоротить арсенал сучасної російської зброї. Економічні санкції проти Росії, котрі є наслідком її вторгнення в Україну, можуть призвести до довготривалої економічної кризи в Росії та до дипломатичної ізоляції країни-окупанта, заявив генерал-лейтенант Скот Беріер.

Опір, який чинить Україна, у поєднанні з економічними санкціями Заходу поставлять під загрозу можливість Росії виробляти високоточну зброю, додав генерал.

З огляду на це, каже Беріер, ймовірно, що Росія покладатиметься на свій ядерний потенціал, аби показати свою міць як власному населенню, так і всьому світу. Також він додав, що втрати, яких РФ зазнає в Україні, ставлять під сумнів можливість Росії “стримувати і знищувати загрози” своїм наявним “звичайним” (неядерним — ред.) озброєнням.