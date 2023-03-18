Путін може постати перед судом за воєнні злочини в Україні, попри невизнання Росією юрисдикції МКС – Карім Хан

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.

Про це він заявив у коментарі CNN.

Карім Хан вказав на історичні процеси над нацистськими військовими злочинцями, колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем і колишнім лідером Ліберії Чарльзом Тейлором, серед інших.

“Усі вони були могутніми, впливовими особистостями, але вони опинилися в залах суду”, — сказав він.

17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.

Цей крок уже увійшов в історію, зробивши Путіна першим главою держави постійного члена Ради Безпеки ООН, якому було видано ордер на арешт, зазначив Хан.

Створений для розгляду справ про геноцид, злочини проти людства, злочини агресії та воєнні злочини, МКС відомий як світовий “суд останньої інстанції”. Однак Росія вийшла з договору про МКС відповідно до директиви, підписаної Путіним у 2016 році.

Після видачі ордера на арешт Путіна Кремль відхилив їх як “неприйнятні”, стверджуючи, що на них не поширюються рішення МКС.

“Росія, як і низка держав, не визнає юрисдикцію цього суду і, відповідно, будь-які рішення такого роду є нікчемними для РФ з точки зору права”, — написав в Twitter прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Але Карім Хан сказав, що це не має значення.

“У статті 27 Римського статуту дуже чітко зазначено, що офіційне становище особи не має значення для юрисдикції суду. Незалежні судді суду також визнали за доцільне видати ордер”, – додав він.

Суд не проводить заочних процесів, тому російських посадовців, яких звинувачують, Росії доведеться видати або арештують за межами РФ. Але судді МКС все одно можуть дозволити проведення слухань щодо підтвердження, оцінивши докази перед початком судового розгляду, без підозрюваних, сказав Хан.

Головний прокурор також визнав швидкість, з якою він висунув звинувачення щодо дій Росії в Україні – примітно для суду, який часто критикували за його бюрократизм.

“Я вважаю, що МКС у деяких аспектах був пішохідним, і нам потрібно прискоритися”, — сказав Хан.

Він сказав, що їздив до Бангладеш для розслідування злочинів проти рохінджа в лютому, коли вирішив, що українська справа не може чекати.

“Виходячи з інформації, яка надходила до мене з багатьох джерел, ми повинні були рухатися вперед. Коли я повернувся до Гааги 28 лютого, я чітко дав зрозуміти, що подаю заяву на відкриття розслідування. І я також запропонував державам передати це питання до мого офісу, тому що це пришвидшило б для нас можливість рухатися вперед і проводити розслідування”.

“Протягом 48 годин 39 держав передали ситуацію в Україні до мого офісу, і зараз їх 43 з різних частин світу – з Японії, Латинської Америки та Європи. Тож це одна третина всіх держав, які беруть участь у суді”, – сказав він.

“Проста реальність полягає в тому, що ці злочини не були приховані”, — додав Карім Хан.

Львова-Бєлова, уповноважена з прав дитини Росії, відхилила ордер МКС на свій арешт , сказавши, що це “чудово”, що міжнародна спільнота визнала її роботу з вивезення дітей із зон військових дій.

“Це чудово, що міжнародна спільнота оцінила роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні бойових дій, вивозимо їх звідти, створюємо для них хороші умови, оточуємо їх любов’ю небайдужих людей”, — сказала вона журналістам.

Львова-Бєлова регулярно відвідує окуповану Росією частину України, і російський уряд хвалився тим, що вона особисто супроводжує літаки з дітьми назад з країни.

Путін надав Львові-Бєловій повноваження використовувати невизначені “додаткові заходи” для виявлення дітей, які позбавлені батьківського піклування, у чотирьох українських регіонах, які він незаконно анексував.

За словами президента України Володимира Зеленського, який привітав рішення МКС, Росія примусово депортувала тисячі українських дітей.

Попри велику кількість звернень, які, за словами Хана, змусили його відкрити справу, прокурор підкреслив, що презумпція невинуватості все ще діє.

“Я б просто закликав будь-яку особу в будь-якій ситуації перед судом, яка була обвинуваченою і яка є підозрюваною: якщо ви вважаєте, що ви невинуваті, здайтеся, очистіть своє ім’я”, – сказав він.