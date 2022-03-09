Очільники розвідувальної спільноти США запевнили, що російський президент Путін може продовжити наступ в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі.

Про це сповістили директорка національної розвідки Авріл Хейнс та директор ЦРУ Вільям Бернс.

За даними розвідки, Путіна навряд зупинять невдачі та він може подвоїти зусилля, продовжуючи ескалацію наступу.

“Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення”, – зазначив Вільям Бернс.

Своєю чергою, Хейнс додала, що наразі, за такої високої напруженості, завжди існує ймовірність “ненавмисної ескалації”. Також ризики застосування ядерної зброї не зросли.

“Ми також не спостерігали змін позиції Москви в ядерній сфері, що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості”, – заявила Авріл Хейнс.

Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети, а саме захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.