За словами джерел, знайомих із плануванням, президент Росії Володимир Путін може відвідати цьогорічний саміт G20 в Індії пілся того, як пропустив два минулорічні саміти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зусилля США та їхніх союзників ізолювати Росію через війну проти України гальмуються через небажання інших країн приєднатися до них.

На цей час Кремль планує, що Путін візьме участь у саміті, хоча остаточне рішення ще не прийнято, повідомили люди на умовах анонімності.

Цього тижня офіційні особи перенесли дати щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту 9-10 вересня, на тиждень пізніше, щоб надати Путіну більшу гнучкість і відкрити можливість для високопосадовців з Індії та Китаю відвідати цей форум.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G20, і Кремль погодився. Але минулого року під тиском з боку США та їхніх союзників через війну Путін відмовився від планів відвідати саміт в Індонезії та відправив замість себе міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Він також пропустив зустріч G20 у Римі у 2021 році раніше, коли планував повномасштабне вторгнення в Україну.

Проте з листопада Кремль опинився в меншій ізоляції в групі. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі на початку березня Росія та Китай відкинули формулювання про війну, які були погоджені на саміті лідерів в Індонезії менше ніж пів року тому. Вони об’єдналися, щоб завадити Індії, приймаючій країні, домовитися про компроміс.

Росія посилила свою позицію з осені після того, як США та їхні союзники погодилися збільшити постачання зброї в Україну на початку цього року, за словами джерела, знайомого з кремлівським мисленням.

У Кремлі на запит видання щодо можливої поїздки Путіна на саміт в Індію не відповіли.