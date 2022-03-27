Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що наразі Путін змінює оперативні плани на південь і схід України. За його словами, є підстави вважати можливим провести спробу корейського сценарію в Україні. Він передбачає створення лінії розподілу між неокупованими і окупованими регіонами нашої країни. Внаслідок війни в Кореї у минулому столітті країну штучно розділили на Північну та Південну.

“Фактично це спроба створити в Україні Північну і Південну Корею. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі”, – зазначив він.

Для РФ залишається актуальним створення сухопутного коридору в окупований Крим. Проте оборона Маріуполя не дозволяє ворогу просунутися по своїх планах. Можливо окупанти спробують створити в тимчасово окупованій території єдине квазідержавне утворення, яке будуть протиставляти незалежній Україні.