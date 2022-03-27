Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що наразі Путін змінює оперативні плани на південь і схід України. За його словами, є підстави вважати можливим провести спробу корейського сценарію в Україні. Він передбачає створення лінії розподілу між неокупованими і окупованими регіонами нашої країни. Внаслідок війни в Кореї у минулому столітті країну штучно розділили на Північну та Південну.
“Фактично це спроба створити в Україні Північну і Південну Корею. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі”, – зазначив він.
Для РФ залишається актуальним створення сухопутного коридору в окупований Крим. Проте оборона Маріуполя не дозволяє ворогу просунутися по своїх планах. Можливо окупанти спробують створити в тимчасово окупованій території єдине квазідержавне утворення, яке будуть протиставляти незалежній Україні.
“Ми вже бачимо спробу створити “паралельні” органи влади на окупованих територіях і змусити людей відмовитися від гривні”, – сказав Буданов.
Проте супротив українців та контратаки Збройних Сил істотно ускладнюють реалізацію таких планів. За словами Кирило Буданова, невзадовзі почнеться “сезон тотального українського партизанського сафарі”, коли для росіян залишиться лише сценарій виживання, а не захоплення.
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