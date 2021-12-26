«Путін мріє знищити Україну, та йому не вдасться реалізувати свій план» – Секретар РНБО

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю французькому інформаційному виданню AFP.
“Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому? Ні, цього не буде, громадяни захищатимуть власну країну”, – зауважив О. Данілов.
За його словами кількість російських військ на кордонах зросла приблизно до 104 тисяч із 93 тисяч, що не може вважатись серйозним сплеском.
При цьому він зазначив, що “питання номер один – це забезпечення України оборонною зброєю”. Та закликав до превентивного санкційного удару по Росії, зазначивши, що для цього не варто очікувати нападу.
Також він застеріг країни Заходу від ухвалення рішень щодо України з Росією.
“Хоча б який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія, неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас”, – резюмував Олексій Данілов.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання, на яке запрошують Росію. Ця зустріч може відбутись вперше за два з половиною роки.
- Раніше два сенатори: Роб Портман, республіканець, представляє Огайо в Сенаті США та Джинна Шахін, демократка, представляє Нью-Гемпшир в Сенаті США, об’єдналися задля того, щоб закликати до підтримки України у її протистоянні російській агресії.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія очевидно має намір напасти на Україну вже найближчими місяцями. НАТО має зробити усе можливе задля озброєння Києва.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.