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«Путін мріє знищити Україну, та йому не вдасться реалізувати свій план» – Секретар РНБО

Президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну, але серйозного ризику неминучого вторгнення немає. Проте Захід має застосувати превентивні санкції проти агресора та надати Україні більше військової допомоги.

Неділя, 26 грудня 2021, 21:39

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю французькому інформаційному виданню AFP.

“Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому? Ні, цього не буде, громадяни захищатимуть власну країну”, – зауважив О. Данілов.

За його словами кількість російських військ на кордонах зросла приблизно до 104 тисяч із 93 тисяч, що не може вважатись серйозним сплеском.

При цьому він зазначив, що “питання номер один – це забезпечення України оборонною зброєю”. Та закликав до превентивного санкційного удару по Росії, зазначивши, що для цього не варто очікувати нападу.

Також він застеріг країни Заходу від ухвалення рішень щодо України з Росією.

“Хоча б який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія, неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас”, – резюмував Олексій Данілов.

Теги: Олексій Данілов, озброєння, Олексій Данілов, РНБО

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