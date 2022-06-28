Колишній чиновник НАТО Джеймі Ши заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін застосовує проти України тактику прямого націлювання на цивільних осіб. Черговим підтвердженням цього став ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Джеймі Ши був речником альянсу під час війни в Косові 1999 року. Він заявив, що міжнародні юристи мають вирішувати, чи був удар по ТЦ у Кременчуці актом тероризму. Проте, на його думку, це точно “тактика тероризування цивільного населення”.

Він вважає, що у такий спосіб Путін хоче показати, що РФ довелося перефокусувати військові зусилля на Донбасі, оскільки не вдалося захопити Київ чи Харків на ранніх етапах. Утім, наміри знищити Україну залишилися. Кремль показує це тим, що їхні війська не можуть потрапити до Києва, зате “ракети точно зможуть”.

Колишній чиновник НАТО звинуватив російського президента у “класичній повзучій агресії”. Він послався на збройну агресію проти Грузії у 2008 році та окупацію Криму у 2014 році.

“Ми чітко знаємо, що Росія має наміри щодо країн Балтії. Путін порівняв себе з Петром Великим, який лише за кілька днів розширив Російську імперію”, — зазначив Джеймі Ши.

Вже стало зрозуміло, що Москва несе велику загрозу для НАТО. До 24 лютого вона була надзвичайно низькою, але тепер ймовірність цього – значно вища.

“Не неминуче, але з більшою ймовірністю. Тому НАТО й було переведено з мінімального рівня на набагато вищий рівень швидкого реагування на війну”, — резюмував колишній речник НАТО.