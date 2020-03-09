Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському інформагентству ТАСС, анонс якого публікує Telegram-канал “Пул №3”, повідомляє інформагентство Regnum.
“І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо … Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине”, – заявив Путін.
Сам випуск з’явиться у вільному доступі тільки 10 березня. Ця частина інтерв’ю буде присвячена пам’яті про Велику Вітчизняну війну, лідеру СРСР Йосипу Сталіну а також Адольфу Гітлеру.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.
- У вересні 2019 року вже колишній міністр Вадим Пристайко заявив, що Президент України Володимир Зеленський розглядає введення миротворців на територію Донбасу тільки як “план Б” в разі, якщо Мінські домовленості “не спрацюють”.
- В лютому на засідання Ради безпеки ООН Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй на російсько-українському кордоні.