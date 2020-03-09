Президент Росії Володимир Путін відповів на питання про Велику Вітчизняну війну словами "ми повторимо".

Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському інформагентству ТАСС, анонс якого публікує Telegram-канал “Пул №3”, повідомляє інформагентство Regnum.

“І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо … Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине”, – заявив Путін.

Сам випуск з’явиться у вільному доступі тільки 10 березня. Ця частина інтерв’ю буде присвячена пам’яті про Велику Вітчизняну війну, лідеру СРСР Йосипу Сталіну а також Адольфу Гітлеру.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.