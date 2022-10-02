Поразка російської армії навколо звільненого Лимана (Донецької області) вказує на те, що президент Росії Володимир Путін – який, як повідомляється, керував російськими командирами на місцях – віддає пріоритет утримання окупованих територій на півдні перед захистом Луганської області. Всередині РФ вибухнула критика у зв'язку з ситуацією навколо Лимана.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

У невдачах навколо Лимана очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив командувача Центральним військовим округом (ЦВО) генерал-полковника Олександра Лапіна. Напади Кадирова набули значного розголосу в російському інформаційному просторі та свідчать про те, що розкол між російськими традиційними та нетрадиційними силами, ймовірно, зростає.

Кадиров заявив, що Лапін відповідальний за “центральне” угруповання військ в Україні не спромігся належне озброїти підрозділи, які діяли в районі Лимана, і переніс свій штаб далеко від лінії фронту. Кадиров також звинуватив російський Генштаб і конкретно начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова у приховуванні провалів Лапіна. Фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин публічно погодився з критикою Кадирова на адресу Лапіна, заявивши, що вище військове командування має воювати “босоніж з автоматами на передовій”.

Мілблогери та ведучі державного телебачення високо оцінили критику Кадировим і Пригожиним російського військового командування, додавши, що командування є корумпованим і незацікавленим у російських стратегічних цілях. Кадиров, Лапін і Пригожин діють на Донбасі і такі коментарі вказують на напругу всередині російських військ, що діють в Україні, та їхнього керівництва. Кремль може посилити таку критику, щоб створити інформаційні умови для кадрових змін у вищому військовому командуванні найближчими тижнями.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавнє згортання фронту Харків-Ізюм і навіть після знищення російських позицій навколо Лимана. Інститут вивчення війни припускає, що рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту Куп’янськ чи Лиман майже напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область.