Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що російський лідер Володимир Путін недооцінив єдність Заходу у підтримці України. Він наголосив, що господар Кремля "неправильно оцінив єдність Європи, Сполучених Штатів і всіх друзів України, а також постійні постачання зброї, які ми надаємо Україні".

Про це канцлер розповів в інтерв’ю CNN.

Тому українці змогли захистити свою країну.

І вони також зможуть робити це в майбутньому, — зауважив Шольц, підтверджуючи, що окрім фінансової та гуманітарної допомоги будуть і далі постачання зброї. Зараз ми є найсильнішим прихильником України в континентальній Європі і будемо залишатися. І це також через постачання зброї, яке ми координуємо зі Сполученими Штатами та іншими друзями”.

Минулого року Німеччина витратила на підтримку України близько 14 мільярдів євро.

Водночас, за словами Шольца, переговори щодо припинення війни в Україні почнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що не переможе. Глава німецького уряду заявив, що “Путіну необхідно зрозуміти, що він не досягне успіху з цим вторгненням і своєю імперіалістичною агресією, що йому доведеться вивести свої війська”.

На запитання, чи буде укладена угода, яка припинить війну, якщо Україна визнає, що вона не відвойовуватиме Крим чи частини східного Донбасу, канцлер відмовився відповідати, наголосивши, що “ніхто не прийматиме жодних рішень від українського імені”. Проте, ще раз підтвердив абсолютну прихильність та підтримку Києву.

Відносно інформації щодо можливої ​​підтримки Китаю постачанням озброєння Росії, Шольц зауважив, що КНР “рішуче попередили” не робити цього.

Ми просили не постачати зброю Росії, і я відносно оптимістично налаштований, що ми досягнемо успіху з нашим проханням. в цьому випадку”.

Раніше Шольц закликав Китай не надавати зброю Росії для війни проти України. Він попросив Пекін натомість використати свій вплив на Москву для досягнення миру.

Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив на Москву, щоб переконати вивести російські війська, – сказав Шольц законодавцям у Бундестазі. – І не постачати Москві жодної зброї”.

Німецький канцлер послався на позиційний документ Китаю щодо України. У ньому уряд Китаю повторив заклики до політичного врегулювання ситуації в Україні та наголосив на неприйнятті використання ядерної зброї.

3 березня президент США Джо Байден разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили повномасштабну російсько-українську війну. Американський та німецький політики підтримують ідею щодо мирної угоди між Україною та РФ.