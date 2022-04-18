Президент країни-агресора Володимир Путін нагородив 64-у бригаду, яка окупувала Бучу та вчинила звірства у березні, почесним званням "гвардійської".

Про це свідчить указ на порталі урядових документів РФ.

Указ підписано після того, як 64-у окрему мотострілецьку бригаду вивезли з Київської області. Ця бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Зазвичай вона дислокується в Хабаровському краю.

“За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів”, — звучить дослівно указ.