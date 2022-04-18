Про це свідчить указ на порталі урядових документів РФ.
Указ підписано після того, як 64-у окрему мотострілецьку бригаду вивезли з Київської області. Ця бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Зазвичай вона дислокується в Хабаровському краю.
“За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів”, — звучить дослівно указ.
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