В РФ президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про нагородження "орденом мужності" пропагандистки Дар’ї Дугіної, автомобіль котрої підірвали ввечері 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби господаря Кремля.

Про смерть Дар’ї Дугіної стало відомо 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини.

“За мужність та самовідданість, виявлені при виконанні професійного обов’язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар’ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства “Царгород Медіа”, місто Москва (посмертно)”, – йдеться у тексті указу.

Раніше Путін висловив співчуття батькам Дугіної та охарактеризував вбивство пропагандистки як “підлий, жорстокий злочин”.

У пресслужбі Національної гвардії України зауважили, що, за версією ФСБ РФ, вбивство Дар’ї Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. А виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, котра ніби раніше проходила службу в полку “Азов”. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам “злочини, які вчиняють aзoвці” на території РФ.

Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.