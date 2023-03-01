Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 28 лютого, доручив Федеральній службі безпеки Російської Федерації активізувати свою діяльність для протидії, за його словами, посиленню шпигунства та диверсій проти РФ з боку України та Заходу.

Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляє видання, Путін сказав, що ФСБ має зупинити “диверсійні групи”, які проникають до Росії з України, посилити захист інфраструктури та запобігти західним службам безпеки відновити те, що він назвав терористичними або екстремістськими осередками на території РФ.

“Західні спецслужби традиційно завжди були активними в Росії, проте зараз кинули на нас додаткові кадрові, технічні та інші ресурси. Нам потрібно відповідним чином відреагувати”, – наголосив він.

Також Путін доручив ФСБ запобігти незаконному надходженню зброї в Росію та посилити безпеку в чотирьох регіонах України, які Москва частково захопила та назвала своїми.

Крім того, очільник Кремля додав, що важлива інформація про системи управління російськими військовими та правоохоронними структурами, критичні технології та персональні дані мають бути надійно захищені. Президент не згадав жодних конкретних “провалів” розвідки, але його коментарі виражали занепокоєння щодо потенційної вразливості.

Наголошено, що за рік після того, як Путін розпочав вторгнення в Україну, Росія бачила удари безпілотників по своїй території та хакерські атаки на проурядові ЗМІ. Активісти стверджують, що здійснили десятки нападів на залізничну інфраструктуру з метою перервати військовий рух. Цього місяця ФСБ заявила, що затримала трьох росіян, причетних до “терористичних актів” на залізничній інфраструктурі в Уральському регіоні.

Згідно з інформацією масмедіа, в останньому прикладі кіберзриву міністерство надзвичайних ситуацій заявило, що у вівторок, 28 лютого, хакери змусили регіональне радіо видавати помилкові сповіщення, вказуючи людям сховатися в бомбосховищах.

“Необхідно виявити та припинити протиправну діяльність тих, хто намагається розколоти та послабити наше суспільство, використати як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм та ксенофобію”, – сказав Путін.