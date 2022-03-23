Про це повідомляє радник ОПУ у Twitter.
Путін наказав реалізувати його рішення на практиці в найкоротші терміни. Також РФ, за його словами, продовжить постачання газу відповідно до затверджених раніше контрактів. Такі розрахунки стосуються “недружніх країн” Європи.
Зазначимо, що після виступу Путіна ціни на газ в Європі стрімко злетіли майже на 20%, зазначає лондонська біржа ICE. Скоріш за все, у такий спосіб РФ бачить для себе “шпарину для обходу санкцій”. Також імовірно Кремль планує у такий спосіб утримати курс рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку.
“РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні”, – написав Подоляк.
РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу 🇺🇦.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не готова відмовитися від споживання російського газу, однак закликав країни Європейського Союзу швидше позбутися залежності від нього.
- П’ятий Президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського “чорного золота”.
- Також Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав Захід застосувати повне ембарго на російську торгівлю, нафту та газ.