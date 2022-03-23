Про це повідомляє радник ОПУ у Twitter.

Путін наказав реалізувати його рішення на практиці в найкоротші терміни. Також РФ, за його словами, продовжить постачання газу відповідно до затверджених раніше контрактів. Такі розрахунки стосуються “недружніх країн” Європи.

Зазначимо, що після виступу Путіна ціни на газ в Європі стрімко злетіли майже на 20%, зазначає лондонська біржа ICE. Скоріш за все, у такий спосіб РФ бачить для себе “шпарину для обходу санкцій”. Також імовірно Кремль планує у такий спосіб утримати курс рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку.