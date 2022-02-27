Під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим Путін наказав привести сили стримування своєї країни, зокрема ядерну зброю, у підвищену бойову готовність.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Путін наголосив, що високі посадовці провідних країн НАТО дозволили собі агресивно коментувати дії їх країни, тому він наказав міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ привести Сили стримування російської армії у бойову готовність.

На це Шойгу дав ствердну відповідь.

Путін також заявив, що санкції проти Росії є незаконними.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ, стратегічні сили “покликані стримувати агресію проти Росії та її союзників, а також розгромити агресора, зокрема у війні з Росією, з застосуванням ядерної зброї”.