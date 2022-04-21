Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ “РИА Новости”.

Під час зустрічі з Путіним, міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував, що Маріуполь нібито “звільнений від націоналістичного “Азова” (водночас бійці полку оголосили про знищення декілька одиниць техніки ворога), а на території заводу надійно заблоковані близько 2 000 осіб”. Шойгу заявив, що на штурм промзони знадобиться 3-4 дні, втім Путін відмовився.

“Пропонований штурм промислової зони вважаю недоцільним. Наказую скасувати. Це той випадок, коли ми повинні думати, – тобто ми завжди повинні думати, але в такому випадку тим більше – про збереження життя і здоров’я наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими об’єктами”, – зазначив Володимир Путін.

Та попри це, Путін наказав натомість заблокувати “Азовсталь” так, аби “туди навіть муха не пролетіла”.