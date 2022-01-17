Про це повідомляє політичне видання Politico.
“Путін прагне відновити те, що було колись. Ні в якому разі не можна цього допустити”, – заявив республіканець.
Ромні вважає, що у Кремлі хочуть “розірвати і послабити НАТО”:
“А нам потрібен сильний Альянс не тільки для Росії, а і для появи Китаю”, – додав сенатор США.
Республіканець також нагадав, що попереджав про російську агресію ще у 2012 році, під час своєї президентської кампанії.
Окрім цього, Мітт Ромні впевнений, що Захід має надавити на Москву з допомогою “Північного потоку-2”, який проходить від Росії до Німеччини через Балтійське море. Він нагадав, що 13 січня демократи не дозволили республіканцям накласти санкції на цей трубопровід:
“Ми повинні дати зрозуміти Росії, що “Північний потік-2″ не зможе працювати. У Володимира Путіна не буде такого багатства, якщо він продовжить свої спроби повалити уряд України”, – підкресли Ромні.
- Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Путін зупиняється там, де його зупиняють.
- Також міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс розкритикувала агресивну політику Росії щодо України.
- Раніше у НАТО пообіцяли бути поруч з Україною у випадку вторгнення Росії.