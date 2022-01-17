Сенатор США від штату Юта Мітт Ромні закликав США та Західні країни протистояти російському президенту Володимиру Путіну, який має на меті відновити СРСР в тій чи іншій формі.

Про це повідомляє політичне видання Politico.

“Путін прагне відновити те, що було колись. Ні в якому разі не можна цього допустити”, – заявив республіканець.

Ромні вважає, що у Кремлі хочуть “розірвати і послабити НАТО”:

“А нам потрібен сильний Альянс не тільки для Росії, а і для появи Китаю”, – додав сенатор США.

Республіканець також нагадав, що попереджав про російську агресію ще у 2012 році, під час своєї президентської кампанії.

Окрім цього, Мітт Ромні впевнений, що Захід має надавити на Москву з допомогою “Північного потоку-2”, який проходить від Росії до Німеччини через Балтійське море. Він нагадав, що 13 січня демократи не дозволили республіканцям накласти санкції на цей трубопровід:

“Ми повинні дати зрозуміти Росії, що “Північний потік-2″ не зможе працювати. У Володимира Путіна не буде такого багатства, якщо він продовжить свої спроби повалити уряд України”, – підкресли Ромні.