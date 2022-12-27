Експерти Інституту вивчення війни зреагували на заяву президента РФ Володимира Путан від 25 грудня щодо готовності Росії до перемовин. Як зазначили аналітики у своїй заяві очільник Кремля не погодився на прямі перемовини з Україною, а намагався ввести Захід в оману.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики, коментуючи заяву Путіна від 25 грудня зауважили, що у ній президент РФ не пропонував перемовин з Україною, як про це написали деякі ЗМІ.

У даному інтерв’ю Путін заявив, що не вважає, що війна наближається до “небезпечної межі”, і зазначив, що у Росії немає іншого вибору, окрім як продовжувати захищати своїх громадян, перш ніж заявив, що Росія “готова до переговорів з усіма сторонами, залучених у конфлікті”.

“Путін прямо не заявив, що Росія готова вести прямі переговори з Україною, натомість зберігаючи свій брехливий наратив про те, що Україна, яку він просто назвав “іншою стороною”, порушила дипломатичні дії Росії до вторгнення”, – мовиться у звіті.

Експерти додали, що говорячи про перемовини Путін має на увазі дискусії з Заходом, а не з Україною, що вкотре демонструє, що РФ не вважає Україну самостійною державою.

“Ця заява не була відхиленням від цієї риторичної лінії. Путін також заявив, що, на його думку, Росія “діє в правильному напрямку”, що свідчить про те, що він не висував серйозних умов для переговорів і як і раніше бажає переслідувати свої максималістські цілі”, – наголосили в ISW.

Заява Путіна від 25 грудня є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману та змусити Україну піти на попередні поступки.

“Кремль не опублікував повну стенограму інтерв’ю Путіна на своєму офіційному вебсайті, на противагу своїй звичайній моделі, можливо, щоб сприяти спотворенню повної заяви Путіна, спочатку трансльованої російською мовою, і висвітлити його розпливчасту заяву про переговори”, – зазначається у звіті.

Також, на думку експертів, використання Кремлем ролика з інтерв’ю на різдвяні свята також може бути відповіддю на нещодавню промову президента України Володимира Зеленського в Конгресі США.