Президент РФ Володимир Путін "зазнає невдач в Україні" на тлі успіхів Києва на полі бою, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це інформує CNN.

Путін “намагається використовувати зиму як зброю війни”, оскільки серія ударів РФ по критичній інфраструктурі України залишила мільйони цивілоьних без електрики, води та центрального опалення.

Союзники по НАТО поставили генератори, щоб допомогти Україні відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру, зауважив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті, Румунія, 29 листопада.

Він додав, що очікує від міністрів закордонних справ, що союзникам “потрібно зробити більше”, зокрема надати Україні більше систем ППО та боєприпасів.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна очікувати подальших атак з боку Росії, Столтенберг погодився, що можна очікувати нових атак, тому що “Росія зазнає поразки на полі бою”.

Успіх України у витісненні російських військ з територій навколо Києва та Харкова, а також звільнення міста Херсона є “ознакою ослаблення” росіян, додав він.

Столтенберг наголосив, що у РФ закінчуються боєприпаси, про що свідчить те, що вона звертається до Ірану з проханням отримати додаткові.

“Іран і жодна інша країна не повинна надавати РФ ракети, безпілотники чи щось інше”, — застеріг генсек.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається на нові переговори країн-учасниць Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка пройде в Бухаресті 29 листопада, має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля для надання Києву систем ППО. Він наголосив, що це має стосуватися як постачання запчастин і боєприпасів, так і навчання армійців.