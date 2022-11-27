Про це повідомило Welt.

Єнс Столтенберг виступив з заявою напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО. Він зауважив, що Путін реагує на поразки з “більшою жорстокістю”. Тому Росія стала атакувати енергосистему України.

“Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху”, — переконаний Столтенберг.

За його словами, більше військових успіхів України зробить позицію держави сильнішою у майбутніх переговорах.

“Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну”, — підкреслив він.

Столтенберг закликав партнерів підтримувати та збільшувати допомогу Україні. За його словами, це допоможе українцям захищатися від агресії.

Він наголосив на ролі Німеччини. На його думку, Берлін відіграє вирішальне значення, адже “постачання зброї з Німеччини рятує життя”. Наприклад, німецькі системи ППО можуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракетних атак.

Генсек визнав, що допомога Україні відображається на зростанні рахунків за їжу та електроенергію, що означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Він зауважив, що треба пам’ятати, що “народ України щодня платить своєю кров’ю”.

Також Столтенберг підкреслив, що перемога Путіна у війні означала б початок ери, коли інші деспоти стали б використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

“Це може означати більше війни та більше страждань. Це зробило б наш світ ще небезпечнішим. У наших власних інтересах, щоб Україна перемогла”, — заявив генеральний секретар альянсу.