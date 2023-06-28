Фахівці Інститутту вивчення війни вважають, що після президент РФ Володимир Путін намагається представити очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та в російському суспільстві.

Джерело: ISW

27 червня Путін натякнув, що “власник компанії “Конкорд” (компанія “Конкорд” є материнською компанією кейтерингової компанії Пригожина) збрехав про незалежність приватної військової компанії “Вагнер” від Кремля та відсутність державних компенсацій персоналу “Вагнера”.

Зокрема Путін вперше після заснування “Вагнер” публічно заявив, що Кремль “повністю фінансує” та “повністю постачає” ПВК “Вагнер”, і стверджував, що Кремль здійснював різні виплати вагнерівцям та їхнім сім’ям із федерального бюджету Росії.

Путін додав, що “власник компанії “Конкорд” отримав 80 млрд рублів (близько $936 млн) у період з травня 2022 року по травень 2023 року за доставку та харчування російським військовим, і що Кремль розслідуватиме, чи компанія щось вкрала під час своєї роботи. для Кремля.

Путін явно мав на увазі Пригожина, який є власником Concord Company Group і раніше працював особистим кухарем Путіна. Водночас, як зауважили експерти, Путін продовжує відмовлятися називати ім’я Пригожина.

“Інсинуація Путіна про те, що Кремль розслідуватиме компанію Concord, може бути підготовкою до виправдання конфіскації Кремлем активів Пригожина через звинувачення в корупції”, – наголосили фахівці.

Також в ISW зауважили, що Путін риторично відокремлює Пригожина від ПВК “Вагнер” та навмисно позбавляє Пригожина звання глави ПВК, щоб підірвати його роль структурі.

“Кремль розпочав постійну внутрішню інформаційну кампанію в Росії, щоб пробачити бійцям і командирам ПВК “Вагнер”, намагаючись спонукати найманців підписати контакти з міністерством оборони Росії. Цілеспрямовані спроби відокремити Пригожина від ПВК “Вагнер”, ймовірно, спрямовані на створення інформаційних умов, щоб Кремль міг звинуватити Пригожина в корупції чи змові з Україною чи Заходом і віддалити Пригожина ПВК, якого Кремль прагне залучити для боротьби в Україні у складі регулярної російської армії”, – мовиться у звіті.