Про це інформує американський телеканал CNN.
Пентагон справді вважає правдивими повідомлення про те, що Путін намагається завербувати іноземних бійців, зокрема із Сирії, щоб воювати в Україні від імені російських сил. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
“У нас є ознаки, які підтверджують цю історію, що вони насправді намагаються завербувати та завербувати іноземних бойовиків. І для нас є примітним те, що Путін, маючи понад 150 000 військовослужбовців, застопорився із військовим просуванням всередині України, особливо на півночі, і визнав за необхідне спробувати залучити іноземних бійців для цієї його війни”, – наголосив Кірбі.
Вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомили Wall Street Journal. За інформацією, РФ вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.
Оцінка американської влади свідчить, що РФ, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить досягти стратегічних цілей.
- Нагадаємо, республіканець із Флориди Марко Рубіо вважає, що путін “втягнувся в конфлікт, який він не може виграти”. За його словами, це може становити небезпеку.
- За Україну готові воювати в Міжнародному добровольчому легіоні вже близько 22 000 іноземців. Добровольці з 52 країн їдуть до України протистояти російській збройній агресії.
- Професор Гарвардського університету історик Сергій Плохій дав інтерв’ю швейцарському виданню “Neue Zürcher Zeitung”, в якому розповів про причини російсько-української війни.
- За словами високопоставленого чиновника з оборони Сполучених Штатів Америки, РФ вже випустила загалом 600 ракет з початку нападу на Україну. Водночас зазначається, що вона використала близько 95% своєї бойової потужності в Україні.