Прессекретар Пентагону Джон Кірбі вважає, що Путін намагається залучити найманців із Сирії, щоб вони воювали в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Пентагон справді вважає правдивими повідомлення про те, що Путін намагається завербувати іноземних бійців, зокрема із Сирії, щоб воювати в Україні від імені російських сил. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

“У нас є ознаки, які підтверджують цю історію, що вони насправді намагаються завербувати та завербувати іноземних бойовиків. І для нас є примітним те, що Путін, маючи понад 150 000 військовослужбовців, застопорився із військовим просуванням всередині України, особливо на півночі, і визнав за необхідне спробувати залучити іноземних бійців для цієї його війни”, – наголосив Кірбі.

Вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомили Wall Street Journal. За інформацією, РФ вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

Оцінка американської влади свідчить, що РФ, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить досягти стратегічних цілей.