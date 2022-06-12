Про це повідомили у Білому домі.
За словами американського лідера, Путін вирішив воювати проти України, оскільки вважає, що культури нашої держави не існує. Тому російська армія націлилася на знищення культурних осередків.
“Подивіться, що він (Путін – ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри – музеї, школи, пам’ятки. Він намагається знищити культуру України”, – заявив Байден.
Джо Байден закликав не залишалися осторонь, оскільки така позиція є неприпустимою на тлі російсько-української війни. Він вважає, що Захід має надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.
“Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО, і тому ми допомагаємо Україні”, – додав Байден.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс опублікував привітання з Днем Росії. Посадовець побажав РФ програти у війні проти України.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавча влада ЄС наступного тижня дасть рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.