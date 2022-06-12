За словами американського лідера, Путін вирішив воювати проти України, оскільки вважає, що культури нашої держави не існує. Тому російська армія націлилася на знищення культурних осередків.

Про це повідомили у Білому домі.

“Подивіться, що він (Путін – ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри – музеї, школи, пам’ятки. Він намагається знищити культуру України”, – заявив Байден.

Джо Байден закликав не залишалися осторонь, оскільки така позиція є неприпустимою на тлі російсько-української війни. Він вважає, що Захід має надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.

“Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО, і тому ми допомагаємо Україні”, – додав Байден.