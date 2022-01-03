Відомий американський політолог азербайджанського походження, фахівець з проблем конфліктології та Близького Сходу Раміс Юнус пояснив, що президент Росії Володимир Путін хоче від США та Європейського Союзу.

Політолог дав інтерв’ю в етері “Студії Захід” каналу “Еспресо”.

Експерт розповів, що Путін добивається своєї мети ще з 2008 року – після того, як Захід проковтнув його вторгнення на територію Грузії. Після чого президент РФ почекав ще 6 років – і пішов на Донбас, причому, ще агресивніше, аніж у наступі проти Грузії. Він анексував Крим і розв’язав війну на Донбасі.

“Минуло 7 років. Він цього теж чекав. Подивіться, як риторика змінювалась на його пресконференціях, як розвивались взаємовідносини Заходу з ним. Після Грузії, після анексії Криму, всі ці роки… Він чекав, і свою риторику весь час нарощував. Захід і анексію Криму проковтнув, і бойню в Донбасі проковтнув. І сьогодні він бачить, що адміністрація США взагалі не має наміру займатись дуже серйозно, як треба займатися пострадянським простором, а Євросоюз без США безсилий тут щось зробити”, – розповів Раміс Юнус.

Путін вирішив підвищити ставки, використовуючи “страшилки”, по типу погрози піти війною та продовження експансійної політики щодо України та Білорусі.

І якщо Білорусь раніше намагалася бути лояльною та навіть нейтральною стосовно України, зараз вона стала головним форпостом наступу на Україну – Путін нападатиме у першу чергу з боку Криму та Білорусі.

Путін нарощує риторику з однією метою – виторгувати щось у країн Заходу. Причому, свої ультиматуми він висовує лише Сполученим Штатам Америки – з Європейським Союзом він не рахується.

“Вважає, що з ними він вже всі питання вирішив, купив з потрохами і вони сьогодні нічого не можуть із ним зробити. А Путін може творити із ЄС все, що хоче. Він це і робить. Не дивлячись на те, що там була Ангела Меркель, були три французькі президенти: Макрон, Олланд і Саркозі. І сьогодні Олаф Шульц робитиме те ж, що робила Ангела Меркель. Можете не сумніватись”, – наголошує політолог.

Путін ставить умови та підіймає градус для того, щоб з ним домовлялися на вигідних саме йому умовах:

“Він прагне нової Мюнхенської змови 38 року, яку підписали Чемберлен і Деладьє із Гітлером. З ЄС він цього досягнув, тепер хоче від США”, – стверджує Раміс Юнус.

Путін сам розуміє, що війна йому не потрібна. Для нього наступ на Україну буде дорого коштувати.

“Україна 2021 року – це не Україні 2014 року, і не Грузія 2008 року. Єдине, що Захід той же, без змін. Він сам розуміє, що війна йому не потрібна”, – говорить експерт. І додає, що у випадку нападу це вже буде війна з тисячами трун з обох сторін, що негативно вплине на внутрішній імідж президента Росії.

Путін зараз рухається шляхом Радянського Союзу – проте, цей шлях не вічний. СРСР йшов таким шляхом, і зрештою розвалився. Водночас він розвалився через системну політику Заходу – наразі такої системної політики вже немає. І Путін це прекрасно знає.