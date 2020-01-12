Президент Росії Володимир Путін наполягає, що особливий статус Донбасу повинен бути офіційно закріплений у Конституції України.

Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

“Продовження закону про особливий статус Донбасу – це хороший крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в Мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в Мінських угодах”, – оголосив Путін, якого цитує російське агентство “ТАСС”.

Він також висловив думку, що альтернативи Мінським угодами немає.

“Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України. Важливо, щоб конкретні завдання, поставлені під час наших недавніх зустрічей в “нормандському форматі”, втілювалися в життя. Ми сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати домовленості щодо політичного врегулювання”, – повідомив Путін.

(На відео – з 6:57)