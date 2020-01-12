Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
“Продовження закону про особливий статус Донбасу – це хороший крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в Мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в Мінських угодах”, – оголосив Путін, якого цитує російське агентство “ТАСС”.
Він також висловив думку, що альтернативи Мінським угодами немає.
“Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України. Важливо, щоб конкретні завдання, поставлені під час наших недавніх зустрічей в “нормандському форматі”, втілювалися в життя. Ми сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати домовленості щодо політичного врегулювання”, – повідомив Путін.
(На відео – з 6:57)
- У грудні президент України Володимир Зеленський підписав продовження на рік закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.
- 18 грудня окупаційна “влада” окремих районів Луганської області (“ЛНР”) ухвалила “закон” про кордон, в якому заявила про свої претензії на всю територію області. Раніше те саме зробили бойовики “ДНР” щодо Донецької області.
- 9 грудня за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації і президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, був прописаний особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.